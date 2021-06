Jeux olympiques : Une première athlète transgenre sélectionnée aux JO

L’haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard va devenir la première athlète ouvertement transgenre à participer aux Jeux Olympiques.

Laurel Hubbard, 43 ans, participera aux Jeux olympiques en haltérophilie, dans la catégorie des plus de 87 kg, où elle est actuellement classée 16e mondiale.

«Nous reconnaissons le fait que l’identité transgenre dans le sport est un sujet hautement sensible et complexe, qui exige un équilibre entre les droits humains et l’équité sur le terrain», a-t-elle affirmé dans un communiqué.