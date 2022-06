Premier Vibiscum Festival avec une star de l'electro

L’open air a vu grand pour son inauguration . Un terrain, au jardin du Rivage, pouvant accueillir jusqu’à 8000 personnes, une privatisation du château de l’Aile datant du XIXe siècle, une plateforme VIP de 200m² et surtout une programmation qui n’a rien à envier aux autres festivals qui sont, eux, rodés depuis des années. Jugez plutôt: IAM, Danitsa, Nnavy ainsi que les DJ Henri PFR, Morten (acolyte de David Guetta au sein du mouvement Future Rave) et Oliver Heldens (8e Meilleur DJ du monde selon «DJ Mag»).

«On a monté ce festival en six semaines, dès qu’on a reçu le feu vert des autorités. Oui, c’est un pari fou, mais on a une équipe folle», concède Déborah Ambesi, coordinatrice du festival, jointe durant les montages la veille de l’ouverture des portes. Et de rappeler la genèse du Vibiscum (du nom latin de Vevey): «Il est né d’une idée du président du Vevey-Sports, William von Stockalper, pour soutenir le club de foot. C’est un festival qui lui tient à cœur, étant également président de la Société Industrielle et commerciale de Vevey. Il a fait aussi pas mal de choses pour la ville en termes d’investissements. Le but est de réunir les gens pour faire la fête et de pérenniser le Vibiscum».