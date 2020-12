Les rappeurs Jul et SCH n’avaient jamais sorti un titre en duo avant «M*ther F**ck». C’est peu dire que cette première collaboration, parue sur l’album «Loin du monde» de Jul, séduit. Le morceau figure en tête des classements Apple Music, Spotify et Deezer en France. En Suisse, il apparaît dans le top 50 des singles. Son clip, réalisé par le jeune et talentueux William Thomas, est dans le Top tendance de YouTube. Il a déjà été regardé plus de 11 millions de fois en seulement dix jours.

De leur duo, Jul, 30 ans, et SCH, 27 ans, n’ont pipé mot. On rappellera que les deux locomotives de la scène hip-hop francophone, depuis le milieu des années 2010, ont connu ensemble un succès monstre l’été 2020 avec le collectif 13’Organisé et le hit «Bande organisée». Individuellement, Jul vient de recevoir un disque de platine pour «La machine», sa 20e galette studio parue en juin 2020. Le titre «Otto» de SCH a été certifié single de platine il y a de cela quelques semaines. Sur YouTube, les stars marseillaises font partie du top 10 des artistes les plus populaires en France en 2020, avec 802 millions de vues cumulées pour Jul et 317 millions de vues pour SCH.