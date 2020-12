Niger : Une première démocratique avec quelques ombres

La renonciation du président nigérien à briguer un troisième mandat est vivement saluée, mais l’arrestation de plusieurs acteurs de la société civile interroge.

«Je respecterai scrupuleusement les dispositions de la Constitution de la République du Niger (...) Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu, ce sera ma plus belle réalisation, ce sera une première dans l’histoire de notre pays», a affirmé le président Issoufou.

Le Niger, pays parmi les plus pauvres du monde, marqué par de nombreux coups d’Etat, n’a jamais vu deux présidents élus se succéder depuis l’indépendance en 1960. La décision d’Issoufou de se retirer volontairement est une première pour le pays, et presque une exception en Afrique.

«Vous êtes un exemple pour la démocratie»

Les exemples les plus récents sont la Côte d’Ivoire et la Guinée, deux pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) dont le Niger fait partie.

«Lui-même Issoufou avait dit qu’il est difficile au Niger de faire un troisième mandat et que celui qui le tente sait ce qu’il risque. Donc, il ne fait pas un troisième mandat parce qu’il ne le veut pas, mais parce qu’il n’a pas le choix», estime Bounty Diallo, ex-militaire et enseignant à l’université de Niamey, faisant allusion au coup de d’Etat de 2010, qui avait vu l’armée renverser le très populaire le président Mamadou Tandja, désireux de faire un troisième mandat.

«Les élections vont avoir lieu au moment où elles doivent avoir lieu, dans le respect de la Constitution et avec, je pense, la mobilisation et la transparence nécessaire. Je crois que la qualité de l’élection au Niger sera une référence pour toute l’Afrique», a toutefois estimé le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian.

Ombres au tableau

L’ancien Premier ministre et ancien président du Parlement Hama Amadou, 70 ans, considéré comme un sérieux challenger, a été écarté de la course par la Cour constitutionnelle en raison de sa condamnation en 2017 à un an de prison dans une affaire de trafic de bébés. Il a qualifié sa condamnation de politique et bénéficié en mars d’une grâce présidentielle alors qu’il purgeait une peine de 12 mois de prison.