Coronavirus : Une première en Europe: l’Irlande se reconfine

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Irlandais vont débuter un nouveau confinement. C’est une première en Europe.

Écoles ouvertes

Dès jeudi, les commerces non essentiels, comme le sien, devront fermer six semaines, et les bars et restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter. Les visites entre différents foyers seront proscrites, et les Irlandais devront rester chez eux, sauf pour exercer un emploi jugé essentiel ou faire de l’exercice dans un rayon de cinq kilomètres autour de leur domicile.