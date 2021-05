Israël : Une première en Israël: une arbitre de football transgenre

Sapir Berman est devenue lundi soir la première arbitre de football transgenre du championnat israélien en arbitrant son premier match sous sa nouvelle identité.

L’arbitre de football israélienne Sapir Berman ce lundi pendant le match entre l’Hapoel Haïfa et le Beitar Jérusalem au stade Samy Ofer.

Sapir Berman, qui s’appelait auparavant Sagui Berman, un prénom masculin, avait annoncé fin avril lors d’une conférence de presse qu’elle changeait d’identité sexuelle et de prénom. Agée de 26 ans, Sapir Berman qui arbitre depuis 2011 dans le championnat israélien sous son nom précédent, a été accueillie au stade Ofer de Haïfa sous les applaudissements de la foule mais aussi de sifflets. Un supporter portait un panneau sur lequel on pouvait lire «Sapir, on est tous avec toi».