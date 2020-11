Cas de rigueur : Une première enveloppe de 400 millions dès le 1er décembre

Le Conseil fédéral a adopté mercredi l’ordonnance sur les cas de rigueur. Les entreprises durement touchées par la crise sanitaire pourront bénéficier d’aides telles que des prêts, des cautionnements ou des contributions à fonds perdu.

Votée en septembre, la loi Covid-19 prévoit un soutien aux entreprises durement touchées par la pandémie, notamment dans les secteurs de l’événementiel, du voyage, du tourisme et des arts forains. Confédération et cantons doivent participer à part égale, jusqu’à 200 millions chacun. Après une consultation express, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance d’application.

Chiffre d’affaires de 100’000 francs

La définition d’un cas de rigueur a été précisée. Une entreprise n’obtiendra un soutien que si elle était rentable ou viable avant la crise. Son chiffre d’affaires minimal devra être de 100’000 francs, et non plus 50’000 comme initialement proposé. L’augmentation de ce seuil vise à éviter que le traitement de demandes déposées par des microentreprises absorbe les maigres ressources administratives des cantons, explique le gouvernement.

Les entreprises détenues en partie par les cantons ou les communes auront droit aux mesures pour les cas de rigueur si la participation de l’État est inférieure à 10%. Une dérogation est toutefois prévue pour les entreprises détenues à plus de 10% par des communes de moins de 12’000 habitants, comme des téléskis et télésièges détenus par des communes de montagne.

Plusieurs aides possibles

Les contributions non remboursables devront s’élever au maximum à 10% du chiffre d’affaires moyen de 2018 et 2019 et à 500’000 francs par entreprise. Les prêts, les cautionnements ou les garanties pourront s’élever au maximum à 25% du chiffre d’affaires moyen de 2018 et 2019 et à 10 millions de francs par entreprise.