Hockey: Une première étoile pour Fiala, un but pour Josi

L’attaquant suisse mérite son salaire. IMAGO/USA TODAY Network

Et de deux qui font 39! Kevin Fiala a offert deux buts dans la nuit de mardi à mercredi, et ainsi augmenté son compteur personnel à 10 buts et 29 passes décisives en 41 parties cette saison. Il a servi Rasmus Kupari (8e) et Adrian Kempe (50e), permettant aux Californiens de gagner pour la septième fois lors des neuf dernières parties.

L'attaquant suisse, qui a été récompensé de la première étoile de ce match, a déjà convaincu à LA, où il avait signé pour sept ans et 55 millions de dollars l'été passé. Son mouvement sur la réussite qui a offert les deux points aux Kings est tout simplement exceptionnel!

A Nashville, Nino Niederreiter et Roman Josi ont fait mal à des Canadiens de Montréal déjà bien mal en point. Le Grison, troisième étoile de la partie, a offert trois assists à ses coéquipiers. Le Bernois, lui, a inscrit son neuvième but de l'exercice à la 48e et offert sa 21e passe de la saison sur le but de Matt Duchene à la 45e. Il y avait déjà 3-0 pour les Tennesséens après simplement onze minutes...

Philipp Kurashev n'a pas connu la même gloire que ses compatriotes. Ses Chicago Blackhawks ont été étrillés à domicile par le Tampa Bay Lightning (1-4) et le Bernois aux ascendances russes y est pour beaucoup: il a terminé la rencontre avec un différentiel de -3, en un peu plus de 17 minutes passées sur la patinoire.