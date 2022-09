Transport aérien en Europe : Une première grève a causé l’annulation de 2400 vols vendredi dernier

Mouvement «injustifié» pour Ryanair

Ces professionnels s’alarment en particulier du départ à la retraite prévu d’un tiers des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre 2029 et 2035. Or «au moins cinq ans séparent le recrutement de la qualification» et les capacités de formation sont «structurellement limitées». Il faut donc, selon eux, anticiper ce «mur des départs» dès l’année prochaine et budgétiser des formations en ce sens, mais «après six mois de négociations pour préparer cette loi de finances, le SNCTA ne dispose toujours d’aucun élément concret ni de garanties» répondant à ses demandes.