Olympisme : Une première haltérophile transgenre pourrait disputer les JO

La néo-zélandaise Laurel Hubbard pourrait devenir cet été à Tokyo la première athlète transgenre à participer aux Jeux olympiques.

L’haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard, âgée de 43 ans et qui a disputé dans sa jeunesse des compétitions masculines, pourrait devenir la première sportive transgenre à disputer les Jeux olympiques l’été prochain à Tokyo.

Elle répond aux critères

Laurel Hubbard, actuellement 16e mondiale dans la catégorie des super lourdes (plus de 87 kg), répond aux critères de qualification pour les JO de Tokyo (23 juillet – 8 août), qui veulent notamment que son taux de testostérone soit maintenu en dessous de 10 nanomoles par litre, et cela pendant une période d’au moins 12 mois.

«Elle a prouvé que c’était une femme»

«Elle s’est conformée aux exigences du CIO et elle a prouvé qu’elle était une femme...donc il faut lui donner sa chance et lui permettre de continuer», expliquait en 2018 Paul Coffa, secrétaire général de la Fédération océanienne d’haltérophilie, pour défendre sa participation aux Jeux du Commonwealth.

«Je veux juste être moi-même»

Mais la Fédération australienne d’haltérophilie avait de son côté tenté de lui interdire d’y participer, estimant que la musculature et la puissance qu’elle avait développées alors qu’elle était encore un homme lui conféraient un avantage physique, indépendamment de son taux de testostérone.

Quant à Laurel Hubbard, elle s’exprime rarement mais elle avait expliqué en 2017 à Radio New Zealand qu’elle voulait juste participer à des compétitions dans un sport qu’elle aime et «ne se souciait pas» des critiques. «Si j’en tiens compte, cela rend mes arrachés encore plus difficiles... je suis qui je suis», avait-elle expliqué.