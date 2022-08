Canada : Une première juge autochtone nommée à la Cour suprême

Première Nation d’Odanak

«Je suis heureux d’annoncer la nomination de la juge Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême du Canada», a déclaré le premier ministre dans un communiqué. «Je suis convaincu qu’elle apportera des connaissances et des contributions inestimables au plus haut tribunal de notre pays», a-t-il ajouté.

«Perspectives diverses»

Sa nomination a été saluée par Murray Sinclair, ancien président de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, une enquête nationale de six ans sur les pensionnats pour enfants autochtones mis en place au Canada entre la fin du XIXe siècle et les années 1990.

«La Cour est plus forte et nos décisions sont meilleures lorsqu’il y a des perspectives diverses là où elles sont le plus nécessaires. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les questions liées au long chemin de réconciliation du Canada», a déclaré l’ancien sénateur dans un communiqué. «Il est plus que temps que la Cour ait un siège pour une juge autochtone, une juge qui a une connaissance directe de l’impact du colonialisme sur les communautés autochtones».