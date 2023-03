Lost Frequencies: première marquante en Australie

Lost Frequencies : Une première marquante en Australie

En dépit de son succès tout autour du globe, Lost Frequencies ne s’était encore jamais produit en Australie. C’est désormais chose faite avec des shows à Sydney, Brisbane et Melbourne. Et visiblement ce séjour a marqué le sympathique Belge, qui avait remercié la Suisse en 2022 pour avoir contribué à sa réussite .

«Ma première en Australie. J’ai atterri à Sydney hier matin (ndlr: vendredi 10 mars). Après une douche rapide, je me devais d’aller voir l’opéra. Ensuite, j’ai mangé sur le pouce, donné quelques interviews et je suis allé trouver les koalas et les kangourous. Pour finir, j’ai enfin eu la chance de jouer pour la première fois ici», a décrit le DJ belge de 29 ans sur Instagram samedi 11 mars. Il a également précisé qu’il avait reçu un prix des mains de son label, Sony Music, pour ses succès en Australie: «On m’a dit que mon single «Where Are You Now» avait été celui qui avait été le plus diffusé à la radio en 2022. Merci!».