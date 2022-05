Elisabeth Borne: Une Première ministre déjà face aux urgences

Élisabeth Borne : Une Première ministre déjà face aux urgences

La nouvelle cheffe doit constituer son équipe et mener la bataille des législatives, tout en répondant aux attentes sur le pouvoir d’achat et le climat.

«À toutes les petites filles»

Sur le fond, lors de sa courte prise de parole sur le perron de Matignon, Élisabeth Borne a appelé à «agir plus vite et plus fort» face «au défi climatique et écologique». Depuis plusieurs jours, le président de la République avait indiqué qu’il recherchait un profil «social», «écologique» et «productif», des cases cochées par l’ex-ministre du Travail, des Transports et de la Transition écologique.