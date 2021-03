Offrir à tous les citoyens qui le souhaitent la possibilité d’obtenir une première dose de vaccin d’ici fin juin: c’est l’objectif «réaliste» que s’est fixé le Conseil fédéral jeudi, après une rencontre entre Guy Parmelin, Alain Berset, les directrices et directeurs cantonaux de la santé et les représentants suisses de Pfizer et Moderna.

Plus de 8 millions de doses

«Nous sommes prêts»

Avec l’engagement de Pfizer et Moderna, la Suisse va donc recevoir 8,1 millions de doses des vaccins déjà autorisés entre avril et juillet, une quantité susceptible d’augmenter encore en fonction de nouvelles autorisations. «Nous produisons actuellement autant de doses que nous le pouvons», a déclaré Sabine Bruckner, responsable suisse de Pfizer. Le vice-président de Moderna Dan Staner a lui évoqué la livraison de centaines de milliers de doses par mois, bientôt «des millions» par mois.

Le but est un retour à la normalité au plus vite, a martelé le ministre de la Santé Alain Berset. «Chaque jour, 20'000 personnes sont vaccinées en Suisse, et ce chiffre va augmenter rapidement dès avril, jusqu'en mai et en juin». Du côté des cantons, ces derniers confirment être opérationnels pour soutenir la stratégie de Berne. «Nous sommes prêts, nos infrastructures sont prêtes pour recevoir un nombre plus élevé de doses», a déclaré Rebecca Ruiz, qui remplaçait au pied levé le président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger, en quarantaine. La conseillère d’Etat vaudoise a également rappelé que les campagnes de dépistage de masse battent leur plein, une nécessité avec la situation épidémiologique actuelle: «Nous avons peut-être déjà franchi le seuil d'une troisième vague».