Formule 1 : Une première victoire pour Pérez

Le Mexicain a remporté dimanche son premier Grand Prix de F1 sur le circuit de Sakhir à Bahreïn, devant le Français Esteban Ocon et le Canadien Lance Stroll.

Pour tous les deux, ces premières ont un goût de revanche. Sergio Pérez n'a pour l'heure pas de contrat en 2021 et pourrait être forcé de quitter la catégorie reine si Red Bull ne le recrute pas. Esteban Ocon, lui, n'avait pas de volant en 2019 et a vécu un retour en demi-teinte cette saison.

A noter que le Mexicain a dû remonter de la 18e position au début du deuxième tour à la première sur la ligne d'arrivée, après avoir été pris au quatrième virage dans un accrochage qui a provoqué les abandons du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

La troisième place revient à l'autre Racing Point du Canadien Lance Stroll, après une course catastrophique pour l'écurie favorite, Mercedes, en l'absence de son septuple champion du monde Lewis Hamilton, testé positif au Covid-19 lundi.

Arrêts aux stands manqués pour Mercedes

Les Flèches d'argent semblaient assurées d'un doublé, avec le remplaçant d'Hamilton, le Britannique George Russell, brillant, devant l'habituel titulaire Valtteri Bottas, mais un double arrêt aux stands complètement raté à un peu plus de 20 tours de l'arrivée a complétement changé la donne.

Passé en second, Bottas a perdu 27 secondes à cause d'une roue et d'un pistolet récalcitrant, puis Mercedes s'est aperçue qu'elle avait chaussé des pneus du Finlandais sur la voiture du Britannique, qui a dû repasser aux stands pour corriger cette erreur.