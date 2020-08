Licia Chery Une présentatrice noire à la RTS? «Il était temps!»

Déjà chanteuse et auteure, Licia Chery relève dès lundi le défi de l’animation télé dans le jeu «C’est ma question».

De la Genevoise de 35ans, on connaît la voix et la plume –elle a écrit un livre pour enfants intitulé «Tichéri a les cheveux crépus» sorti en début d’année– mais pas encore les talents de présentatrice. Dès lundi 24 août 2020 , elle succédera à Sébastien Rey aux commandes du jeu de culture générale.

En passant un casting. Quand j’étais petite, je ne voyais jamais personne qui me ressemblait à la RTS et j’avais envie d’être celle à qui des petites filles comme celle que j’étais pourraient s’identifier.

Oui, j’ai réfléchi à la manière dont j’allais animer la première émission et comment j’allais me présenter. Les gens avaient l’habitude de voir Sébastien Rey et je suis nouvelle. Jonas Schneiter (ndlr: qui a animé «C’est ma question» de 2016 à 2018) est aussi venu me former pour que j’aie tous les outils nécessaires au bon fonctionnement de l’émission. J’espère que ça se verra.