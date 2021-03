Bangladesh : Une présentatrice transgenre crève l’écran

À l’occasion de la journée des droits des femmes, la présentatrice transgenre Shishir a fait une apparition télévisuelle fracassante. Et en a profité pour délivrer un message d’espoir.

«Intérieurement, je tremblais»

«Je tentais de penser aux pièces de théâtre dans lesquelles j’ai joué et de me souvenir des techniques que j’avais apprises. Mais intérieurement, je tremblais», précise-t-elle.

Trois minutes plus tard, les feux de la rampe s’éteignaient sous un tonnerre d’applaudissements, l’épreuve se terminait, ses collègues se précipitaient pour la féliciter et l’embrasser, l’émotion était si forte que Shishir n’a pu contenir ses larmes.

Shishir raconte avoir passé de nombreuses auditions pour d’autres chaînes de télévision avant de décrocher ces trois minutes. Mais seule Boishakhi TV a été «assez courageuse pour me prendre à son bord».

L’initiative de la chaîne s’inscrit dans une dynamique récente, amorcée par des entreprises publiques et privées, afin d’aider à lutter contre les préjugés à l’égard de la communauté LGBT+, profondément ancrés dans la société.

On estime à 1,5 million le nombre de transgenres au Bangladesh. Ils sont régulièrement confrontés à des discriminations et des violences et, pour survivre, souvent contraints à mendier ou vendre leurs faveurs.