Amérique latine : Une présidentielle bolivienne «transparente», selon l’OEA

L’Organisation des États américains estime que l’élection qui a abouti à la victoire de Luis Arce, le dauphin de l’ex-président Evo Morales, est légitime.

Le processus qui a abouti à la victoire du candidat socialiste Luis Arce lors de l’élection présidentielle bolivienne a été «transparent», a déclaré mercredi la mission d’observation de l’Organisation des États américains (OEA). «Les citoyens ont voté librement et le résultat a été clair et catégorique».

Retour au pouvoir du MAS

Selon la constitution bolivienne, est élu au premier tour le candidat qui obtient plus de 50% des voix ou bien 40% des voix avec une avance de dix points sur son concurrent le plus proche.

Ces résultats officiels encore partiels confirment les projections faites dans la soirée de dimanche par la chaîne de télévision Unitel et par la fondation catholique Jubileo, qui attribuaient toutes deux environ 53% des voix à Luis Arce et 31% à Carlos Mesa.

Après une campagne massive de manifestations et des violences qui avaient fait plus de 30 morts et 800 blessés selon l’ONU, Evo Morales, lâché par la police et par l’armée, avait démissionné en novembre et quitté la Bolivie. Il vit actuellement en Argentine, mais a promis de rentrer dans son pays.