Pression des pneus: Une pression trop haute est-elle nuisible?

On vérifie la pression des pneus pour se rendre compte, par la suite, qu’elle a augmenté comme par magie: notre lecteur se demande d’où cela peut provenir. Nous lui expliquons le b.a.-ba de la pression des pneus, à savoir pourquoi 0,3 bar de trop ne fait jamais de mal et pourquoi le témoin de contrôle de la pression des pneus ne remplace pas un contrôle manuel.

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Lorsque je vérifie la pression des pneus, il arrive que celle-ci soit plus élevée que la fois précédente. Dois-je alors dégonfler les pneus - et pourquoi le témoin de pression des pneus de ma voiture ne s’allume-t-il pas dans ce cas?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva

Dans un tel cas, il ne faut pas dégonfler les pneus! En effet, vous avez probablement contrôlé la pression de vos pneus après un trajet plus long que la fois d’avant. L’indication de pression, qui figure généralement sur un autocollant dans la trappe à essence ou dans le cadre de la porte côté conducteur, correspond à la pression minimale des pneus froids avant le départ. Or, si le pneu est chaud, la pression est plus élevée. Si vous dégonflez les pneus à ce moment-là, la pression à froid sera trop basse. Comme la station-service se trouve généralement à quelques kilomètres, il faut toujours partir du principe que les pneus sont chauds. En règle générale, il vaut mieux une pression trop haute que trop basse – 0,3 bar de plus qu’indiqué ne fait jamais de mal et permet même d’économiser du carburant. En revanche, une pression trop basse peut échauffer le pneu et finalement le détruire.

À cela s’ajoute le fait que la pression supplémentaire de 0,3 bar couvre également une autre variation, car la pression varie également en fonction de la température extérieure; plus 10 degrés égale 0,1 bar. Dans l’idéal, on vérifiera la pression entre 10 et 20 degrés; en plein été, vous pouvez donc avoir plus 0,5 bar au lieu de plus 0,3. Par ailleurs, tout pneu perdant de l’air avec le temps, il faut donc vérifier la pression au moins une fois par mois. Ce que vous pouvez ignorer est le fait que la pression varie même légèrement avec le niveau de la mer: elle est donc plus élevée à Verbier qu’à Genève.

Quant à savoir pourquoi votre témoin de contrôle de la pression des pneus ne s’est pas allumé, il est possible que vous ayez un système de contrôle de la pression des pneus plus ancien, passif. Les systèmes actifs, qui indiquent la pression en bars, la mesurent sur la roue et sont assez précis. Les systèmes passifs, sans affichage de la pression, ne déterminent la pression qu’indirectement. Ils avertissent avant tout d’une perte de pression soudaine; les systèmes plus anciens ne détectent pas toujours aussi bien une perte lente et régulière sur toutes les roues. Le voyant d’avertissement ne vous épargne donc pas de devoir vérifier la pression vous-même.

