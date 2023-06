Suisse: «Une prière musulmane de campagne» avec la bénédiction de l’armée

Mercredi a marqué le début de la fête islamique du sacrifice, qui est la plus grande fête de l’islam. Comme le montre la photo ci-dessus, des soldats de l’armée suisse ont participé à une prière à cette occasion. Un militaire qui était présent raconte: «Mercredi, nous avons eu la première prière avec un imam à l’armée. C’était magnifique!» La cérémonie a été organisée par le bataillon, qui avait invité l’imam et capitaine aumônier de l’armée Muris Begovic. Des soldats musulmans et non musulmans étaient présents à la prière. «Nos camarades ont posé beaucoup de questions, c’était un moment qui m’a donné la chair de poule», poursuit le militaire. Un tel événement constitue une première dans l’armée suisse, selon Blick.