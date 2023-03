États-Unis: Une prise de bec entre un steward et une hôtesse de l’air sème la gabegie

Un steward a accédé à sa demande, ce qui n’a pas plu à une hôtesse de l’air. Celle-ci a en effet rappelé à son collègue que la compagnie SkyWest autorisait les changements de sièges jusqu’à 72 heures avant le décollage. Selon Ashley Brewer, le steward s’est mis à hurler sur l’hôtesse de l’air, qui s’est précipitée vers l’avant de la cabine en pleurant. «Ils n’arrêtaient pas de se prendre de bec et d’aller et venir au milieu de l’allée», raconte la journaliste à WKRG .

«Les pilotes sont même sortis du cockpit»

Sous le regard effaré des passagers, le steward a fini par quitter l’avion, provoquant un branle-bas de combat au sein de l’équipage, qui n’était alors plus assez nombreux pour assurer le vol. «Et nous, on attendait, on attendait, on attendait. (…) C’était une sacrée affaire. Les pilotes sont même sortis du cockpit pour essayer d’arranger les choses», témoigne Ashley. Il a fallu attendre qu’un autre employé vienne remplacer le steward. Pour ne rien arranger, l’hôtesse de l’air impliquée dans la dispute a, elle aussi, décidé de quitter son poste de travail.