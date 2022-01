Etats-Unis – Une prison paralysée par une attaque au rançongiciel

États-Unis : Une prison paralysée par une attaque au rançongiciel

La prison américaine du comté de Bernalillo, au Nouveau-Mexique, a été paralysée la semaine passée par une cyberattaque.

Une attaque au rançongiciel a totalement paralysé une prison américaine, rendant les caméras de surveillance inopérantes et contraignant les autorités à confiner les détenus dans leurs cellules, selon des documents officiels.

Des pirates informatiques ont réussi la semaine dernière à s’introduire dans le système qui contrôle les serveurs et les accès internet de la prison du comté de Bernalillo, au Nouveau-Mexique (sud-ouest).

L’attaque avait même brièvement désactivé les portes automatiques de l’établissement pénitentiaire, forçant le personnel à ouvrir et verrouiller chaque grille manuellement lorsque les prisonniers se rendaient à la douche ou en promenade.

«Cantonnés à leurs cellules»

«L’absence de vidéosurveillance suscite une inquiétude réelle pour la sécurité du personnel et des détenus» lorsque ces derniers sont hors de leurs cellules, peut-on lire dans un document transmis à un tribunal local en date du 6 janvier.

Par conséquent, «les détenus sont temporairement cantonnés à leurs cellules» et privés d’activités, la seule exception mentionnée portant sur d’éventuels soins médicaux. L’attaque au rançongiciel a non seulement visé la prison mais de nombreux autres services publics du comté de Bernalillo, le plus peuplé du Nouveau-Mexique, dans la région d’Albuquerque.