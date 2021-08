Liban : Une procession pour se souvenir de l’explosion du port de Beyrouth

Une procession funéraire est partie dimanche soir du port de Beyrouth pour défiler dans les quartiers voisins. Les organisateurs ont voulu marquer le premier anniversaire de l’explosion dévastatrice qui a fait plus de 200 morts.

Précédés par des épouses, des sœurs et des mères arborant le portrait d’une victime, trois «cercueils symboliques» recouverts de fleurs et portés sur des épaules sont sortis du port, a constaté un photographe de l’AFP. «Le nitrate d’ammonium a fait ça», pouvait-on lire sur une pancarte.

Accompagné par les tambours d’une fanfare, le cortège a marché jusqu’aux quartiers voisins de Gemmayzé et Mar Mikhaïl, détruits par l’explosion. «Ces cercueils sont symboliques, pour rappeler aux gens que nous avons porté les cercueils de nos victimes et de nos martyrs», a expliqué à l’AFP Ibrahim Hteit, porte-parole d’une association des familles. «C’est notre droit d’arriver à la vérité et d’arriver à la justice», a-t-il martelé.

L’explosion de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d’ammonium, stockées depuis des années au port – sans mesure de précaution de l’aveu même du gouvernement – a aussi fait plus de 6500 blessés et dévasté des quartiers entiers.

L’enquête piétine

Hélène Ata a perdu son frère jumeau Abdo Ata. Il avait 38 ans. «Chaque jour la douleur est plus forte, à l’ombre de l’injustice qui plane sur cette affaire, l’inaction des responsables et leur volonté d’échapper à la justice», fustige la psychologue. «Un an plus tard, c’est comme si de rien n’était», déplore-t-elle. «Chaque Libanais doit être dans la rue tous les jours, jusqu’à ce que justice soit faite».