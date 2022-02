Crise ukrainienne - Une proche de Macron ne veut pas que l’UE soit une «grosse Suisse molle»

La présidente de la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen s’est rendue à Kiev pour manifester le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine. Et elle a raconté au Point l’intensité des efforts diplomatiques de part et d’autre. Elle a notamment déclaré: «Il y a une vraie coordination internationale en faveur d’une Ukraine indépendante et démocratique. La Russie n’est plus attractive pour son environnement et l’Ukraine veut se tourner vers le modèle européen. Si elle choisit sa propre voie pour sa sécurité, cela peut être perçu comme un désastre par Vladimir Poutine. » Avant d’ajouter: «L’Europe ne peut pas se contenter d’être une grosse Suisse molle dans cette crise».