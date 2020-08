Lausanne

Une prof de psychologie scandalise ses étudiants

La grogne monte contre un cours et ses évaluations. L’UNIL indique qu’elle prend le problème au sérieux.



«Comment améliorer nos connaissances sans savoir ce que nous avons fait faux? Pour ma part, j’ai eu une très mauvaise note. Elle était peut-être justifiée, mais j’aurais aimé comprendre pourquoi, afin de m’améliorer», a déclaré une étudiante. «La prof et ses assistants ont quelque 500 copies à corriger. C’est impossible d’apporter une réponse individuelle et circonstanciée à 500 étudiants», défend un universitaire. L’enseignante est aussi accusée d’autoritarisme. «Face aux nombreuses protestations et marques d’incompréhension qui lui ont été adressées, elle a choisi d’effacer du forum les messages n’allant pas dans son sens», a protesté une étudiante. Une personne bien renseignée signale que la prof n’est pas exempte de reproches, mais que certaines critiques la visant ne sont pas objectives: «Il y a pas mal d’étudiants qui la trouvent très compétente, voire excellente.»