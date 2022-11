TF1 : Une prof évincée de la «Star Ac» à la dernière minute

Depuis le lancement de la saison 10 de «Star Academy», dont les quotidiennes cartonnent , plusieurs téléspectateurs se demandent où est passée la prof de yoga qui était supposée venir détendre les élèves. Aria Crescendo avait pourtant annoncé sur Instagram le 29 septembre 2022 qu’elle serait de retour au château de Dammarie-lès-Lys. «Même château, mêmes good vibes juste 20 ans plus tard. On adore», avait-elle alors écrit sur Instagram.

Lundi 7 novembre 2022, c’est sur le même réseau social qu’Aria a expliqué que sa venue dans le programme duquel Carla et Paola ont été éliminée le 5 novembre 2022 avait été annulée, «pour des raisons qu’elle ne contrôle pas». «C’est pas évident à gérer quand émotionnellement tu fais des plans et qu’à la dernière minute tout doit changer, a-t-elle confié. Mais cette mauvaise nouvelle n’a pas pour autant miné la prof de yoga. Selon elle, il faut faire confiance à l’univers: «Car si un truc ne se fait pas, c’est qu’il y a un meilleur truc qui vous attend derrière.»

Ancienne danseuse du Crazy Horse et coach de plusieurs stars dont Jared Leto, Karlie Kloss et Ashton Kutcher, Aria Crescendo avait pris part à la «Star Academy» en 2005 et 2006.