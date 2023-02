France : Poignardée par un élève, une prof meurt

Une professeure d’un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques, France) est décédée après avoir été mortellement blessée à l’arme blanche par un élève mercredi, selon le Parquet de Bayonne. «Je vous confirme qu’il y a bien eu une agression au couteau et que la victime vient de décéder», a déclaré à l’AFP le procureur Jérôme Bourrier. L’élève, âgé de 16 ans, a été interpellé, a-t-il précisé.

«Il prenait des médicaments»

Selon le journal «Sud Ouest» , il s’agit d’une professeure d’espagnol qui donnait un cours à une classe de seconde. L’auteur de l’agression mortelle aurait fait irruption dans la salle avec un couteau pour s’en prendre violemment à l’enseignante. La police, le préfet du département, le procureur de Bayonne et la rectrice de l’académie se rendent sur place, selon un communiqué de la préfecture.

À la mi-journée, les élèves sortaient progressivement de l’établissement après avoir été confinés environ deux heures dans leurs salles de classe respectives et retrouvaient leurs parents derrière les grilles de cet établissement du centre-ville d’environ 1.100 élèves, a constaté une correspondante de l’AFP. Seuls les parents d’élèves de la classe concernée ont pu entrer dans l’enceinte scolaire.

Un élève de 16 ans

Le gouvernement a apporté mercredi son «soutien» à «la communauté éducative» après le décès d’une enseignante poignardée par un élève à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, et a dépêché sur place le ministre de l’Education Pap Ndiaye.

«Évidemment, je ne viendrai pas sur le terrain de l’enquête judiciaire qui vient de s’ouvrir, simplement vous dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble incluant les enseignants, les directeurs d’établissement, les parents d’élèves, les élèves eux-mêmes», a-t-il ajouté. «J’imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter localement et plus généralement à l’échelle de la nation», a encore dit Olivier Véran.

Il a annoncé que le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye se rendrait «sur place dès aujourd’hui». «Immense émotion suite au décès aujourd’hui d’une professeure au lycée Saint-Thomas-d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Mes pensées pour sa famille, ses collègues et ses élèves. Je me rends sans délai sur place», a écrit Pap Ndiaye sur Twitter.

Des précédents

Le 13 septembre 2022, un lycéen de 15 ans avait porté un coup de couteau à la gorge à une professeure dans un lycée de Caen. La victime, âgée de 63 ans, était sortie de l’hôpital quelques jours plus tard. L’élève a été mis en examen fin septembre, et incarcéré en milieu médicalisé.

Quatre ans plus tôt, un homme de 53 ans, professeur de menuiserie et de dessin industriel dans un établissement pour jeunes en difficulté de Seine-Maritime, avait été tué par un élève de 15 ans qu’il avait giflé quelques instants plus tôt.