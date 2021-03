Qu’est-ce-que le Prix Pritzker?

Le Prix Pritzker est la plus haute distinction d’architecture au monde. Il a été décerné pour la première fois en 1979 par ses créateurs, l’Américain Jay Pritzker et sa femme, Cindy Pritzker. Le prix est doté de 100 000 dollars de récompense. Parmi les anciens lauréats, on compte notamment Zaha Hadid, Rem Koolhaas et Norman Foster. Jacques Herzog et Pierre de Meuron (2001), ainsi que Peter Zumthor (2009) sont jusqu’à présent les seuls Suisses à avoir reçu le prix.