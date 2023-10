Une professeurs renvoyée pour ses recherches sur Tiananmen

Le sujet de la répression des manifestations de la place Tiananmen est très sensible pour les dirigeants communistes (image d’archives).

Rowena He, professeure agrégée d’histoire au sein de l’université chinoise de Hong Kong, avait écrit en 2014 un livre sur les exilés de Tiananmen, selon le site internet du département d’histoire de l’établissement. Hong Kong a pendant longtemps était le seul endroit de Chine, avec Macao, à une moindre échelle, où toute commémoration des victimes de l’intervention de l’armée chinoise contre ces manifestants pacifiques, qui a fait des centaines, voire plus d’un millier de morts, était tolérée. Mais en raison de la reprise en main par Pékin du territoire autrefois semi-autonome, les veillées à la bougie en mémoire des victimes sont interdites depuis 2020.

Visa non prolongé

La professeure a confirmé à l’AFP avoir été «licenciée avec effet immédiat». Un porte-parole de l’université HKCU a affirmé que «l’emploi de résidents non permanents est conditionné par la possession d’un visa valide». «Les décisions relatives aux visas relèvent du département de l’immigration et l’université n’est pas en mesure de peser sur l’attribution des visas», a ajouté le porte-parole.

Le département de l’immigration de Hong Kong n’était pas joignable dans l’immédiat pour commenter cette affaire. L’universitaire avait pris ses fonctions à CUHK en 2019 et aurait cherché à obtenir une prolongation de son visa.

Elle a obtenu son doctorat à l’Université de Toronto et a précédemment enseigné à l’Université de Harvard. Elle occupe actuellement un poste de recherche à l’Université du Texas à Austin, selon le site internet de l’université qui indique qu’elle est née et a grandi en Chine.

Loi drastique

Le sujet de la répression des manifestations de la place Tiananmen est très sensible pour les dirigeants communistes et toute commémoration interdite en Chine continentale. Mi- 2020, Pékin a imposé une loi drastique sur la sécurité nationale à Hong Kong après des mois d’immenses et parfois violentes manifestations pro-démocratie.