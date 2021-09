Emma Raducanu - Une progression de 127 places pour la gagnante de l'US Open

Elle avait abordé les qualifications de l’US Open à la 150e place du classement de la WTA. Dix victoires et un sacre plus tard, voilà la jeune Anglais Emma Raducanu (18 ans) installée à la 23e places des tabelles mondiales. Une progression hallucinante de 127 places!

Le classement de la WTA est toujours emmené par l’Australienne Ashleigh Barty, qui précède la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Karolina Pliskova, qui a raflé la troisième place à la Japonaise Naomi Osaka, éliminée prématurément par Fernandez lors du tournoi new-yorkais.

Côté suisse, Belinda Bencic est toujours 12e. On trouve plus loin Jil Teichmann (43e/+1), Viktorija Golubic (45e/-) et Stefanie Vögele (121/+7).