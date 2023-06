Mercato en direct: Une prolongation de contrat au Servette FC

Le milieu de terrain Houssem Aouar a signé un contrat de cinq ans avec l’AS Rome. L’ancien Lyonnais, 24 ans, s’est dit «très content, car c’est un grand club riche d’une grande histoire». Né à Lyon, Aouar a disputé 233 matches (41 buts) avec l’OL où il était arrivé à l’âge de neuf ans. Son contrat arrivait à expiration. Il n’était plus titulaire cette saison et n’a participé qu’à quinze rencontres de Ligue 1 et deux de coupe de France.