Alimentation: Une promo pour des pizzas Buitoni qui interpelle

Coop propose une réduction sur un produit de la marque récemment mis en cause en France, après l’hospitalisation d’une femme. Aucun danger, assurent le grand distributeur et Nestlé.

Des clients ont reçu une offre pour des Bella Napoli sur leur smartphone. DR

Les détenteurs d’une Supercard de Coop auront pu s’étonner d’une des promotions proposées ces jours par le grand distributeur. Parmi les diverses offres, on retrouve en effet une réduction de 3 francs jusqu’à dimanche à l’achat de deux gammes de pizzas Buitoni, dont la Bella Napoli. Celle-ci a été citée jeudi dans les médias, après le dépôt de plainte en France d’une mère de famille qui avait été hospitalisée pendant plusieurs jours fin mars, après avoir consommé une pizza.

Une information qui intervient dans le contexte du scandale des contaminations à la bactérie Escherichia Coli, touchant une autre gamme de pizza de Buitoni, Fraîch’Up, retirée du commerce depuis. Jeudi encore, c’est un troisième modèle de pizza de la marque, propriété de Nestlé, qui a été mis en cause dans l’Hexagone, la gamme Four à Pierre, comme l’a rapporté franceinfo.

Consommables «sans crainte»

Interpellé quant à la présence de la Bella Napoli dans ses offres, Coop tient à rassurer: «Selon les informations du fabricant de la marque, les produits mentionnés, qui sont en vente chez nous, ne sont pas concernés et peuvent être consommés sans crainte», affirme Kevin Blättler, porte-parole du grand distributeur, renvoyant à la maison-mère de Buitoni, Nestlé, pour de plus amples explications.

Le géant agroalimentaire indique être en contact avec les autorités françaises «et le seul lien entre l’apparition de cas de syndrome hémolytique et urémique et les contaminations à E.Coli producteur de shigatoxines en France avec un produit Buitoni concerne la gamme Fraîch’Up», une pizza produite et distribuée dans l’Hexagone uniquement. «Tous les autres produits Buitoni peuvent être consommés sans danger», assure à son tour une porte-parole de Nestlé.

«Aucun problème» avec la Bella Napoli

Quant à la Bella Napoli précisément, «selon un porte-parole du gouvernement français, aucun problème avec cette pizza n’a été relevé» et elle peut être mangée sans risque. En ce qui concerne la gamme Four à Pierre, «nous avons appris par les médias qu’une plainte d’un consommateur français concernant une autre pizza de Buitoni pouvait avoir été déposée. Nous prenons cette allégation très au sérieux», déclare l’entreprise suisse. Celle-ci souligne que «la qualité et la sécurité restent nos priorités absolues.»

Pas de cas connus en Suisse, selon la Confédération



De son côté, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) «n’a pas connaissance de cas récents de personnes tombées malades en Suisse suite à la consommation de pizzas», que ce soit de l’une ou de l’autre gamme de Buitoni.