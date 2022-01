Bâle : Une propriétaire de chien doit 50’000 francs de réparation

Une chienne berger allemand a blessé et mordu une femme de 37 ans et sa nièce (4 ans). La maîtresse du chien a été condamnée par la justice.

Une propriétaire de chien de 57 ans a été condamnée jeudi par le Tribunal pénal de Bâle-Campagne à une peine de prison de 9 mois avec sursis et au versement de 50’000 francs de réparation morale. Sur cette somme, 30’000 francs vont à une femme à qui le chien avait «presque arraché le bras» et 20’000 à sa nièce, âgée de 4 ans, également blessée lors de l’incident. La prévenue avait demandé aux deux victimes, des connaissances, de venir s’occuper du chien à son domicile et c’est à ce moment-là qu’était survenu le drame.

En outre, l’accusée doit assumer d’autres frais liés à la procédure dont la somme totale s’élève à plus de 90’000 francs, sans compter les éventuels dommages et intérêts. Le tribunal a déduit un mois de la peine initiale de 10 mois avec sursis parce que l’accusée avait souffert de la couverture médiatique de l’affaire et perdu sa chienne, et qu’elle avait été mise au ban du village.