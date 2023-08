Berne: Une protectrice des hérissons acquittée par la justice

Une habitante de Haute-Argovie (BE) partage sa demeure et son jardin avec des dizaines de chats et de chiens. Les hérissons y sont également hébergés; et en nombre. Ce lieu a accueilli chaque année depuis 2017 entre 150 et 160 petites boules de piquants. En 2021, ce sont 300 hérissons qui se sont retrouvés là. C’est à cette époque que deux femmes de l’Office vétérinaire cantonal ont effectué une inspection. Leur rapport a été accablant: manque d’hygiène dans la maison et dans le jardin. De plus, les inspectrices ont accusé la femme d’avoir négligé plusieurs animaux malades et blessés.