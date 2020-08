Une protéine responsable de l'aggravation du Covid-19?

Et pendant que certains cherchent, d’autres s’égarent...

Est-ce c'est le protéine C (CRP) ? Car il s'agit seulement d'un marqueur d'une inflammation. Des taux 100 à 1000 fois supérieure à la normale n'ont rien d'étonnant dans le cadre d'une inflammation. Bien sûr, il existe de nombreuses inflammations, ce marqueur ne donne pas d'indication sur une maladie spécifique.

manipulateur 09.08.2020 à 13:39

tous ces morts de la grippe du sida des avc etc.on en parle plus bizzare hein messieur dame c est moin rentable pour la medecine et l etat.