Première au Canada : Une province canadienne rend la contraception gratuite pour tous

«Trop souvent, ces droits fondamentaux sont attaqués», a-t-elle déclaré lors de son discours. «Pas ici en Colombie-Britannique», une province de l’ouest du Canada. «L’époque où l’on faisait supporter ces coûts aux femmes et aux personnes trans et non binaires est révolue», a ajouté la ministre, devant le Parlement provincial.