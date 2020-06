Industrie

Une provision de 60 millions pour faire face à la chute des cours du pétrole

Sulzer va restructurer ses activités liées au secteur pétrolier, fortement touché par la crise du coronavirus.

Face à l'impact de la crise du coronavirus et à la chute des cours du pétrole, Sulzer va restructurer ses activités liées à ce dernier secteur. Provisionnant à cet effet 60 millions de francs, le groupe industriel zurichois table désormais sur un bénéfice net semestriel nettement inférieur à celui de 2019.

Le détails concernant les mesures mises en oeuvre dans les activités liées au pétrole et au gaz, notamment la production d'équipements destinés aux raffineries, seront dévoilés en parallèle à la performance semestrielle du groupe, le 24 juillet prochain, écrit vendredi l'entreprise établie à Winterthour.

Sulzer s'attendait aussi à souffrir au niveau de ses autres activités du fait du ralentissement conjoncturel. Afin de faire face à la situation, le groupe avait annoncé une réduction de 60 millions de ses propres dépenses d'investissement et une coupe de 60 millions également au niveau des charges d'exploitation.

Entre janvier et fin mars, le conglomérat industriel a engrangé des commandes supérieures aux attentes de analystes. Les ordres ont crû organiquement de 3,2% sur un an à 993,8 millions de francs, toutes les divisions du groupe ayant affiché une bonne résistance. Les ventes se sont quant à elles tassées de 2,2% en raison des fermetures temporaires de sites en Chine et en Inde.