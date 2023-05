Fribourg: prune de 400 francs pour une trott roulant à 148 km/h

Son interpellation s’est produite dans le cadre d’une campagne ciblée mise en place par la police cantonale fribourgeoise, qui s’est dotée en 2021 (mais déployé à partir de 2022) d’un matériel spécifiquement conçu pour mesurer la vitesse des trottinettes électriques, des scooters électriques et des cyclomoteurs. D’ailleurs, la même semaine , la gendarmerie avait également attrapé deux autres personnes au guidon de trottinettes surpuissantes. L’une pouvait atteindre 88 km/h et l’autre 50 km/h.

Cette volonté de surveiller ces engins fait suite à une véritable explosion du nombre d’accidents. En 2019, deux accidents impliquants des e-trottinettes s’étaient produits dans le canton de Fribourg, faisant deux blessés. En 2020, quatre accidents ont fait six blessés. En 2021, six accidents ont fait six blessés. Et, en 2022, 16 accidents se sont produits, faisant 16 blessés. Sur 15 des 16 accidents, le conducteur de l’e-trott était le principal responsable. À noter qu’aucun de ces accidents ne s’est avéré mortel. À l’échelle nationale, la SUVA dénombrait 800 accidents en 2019 et 2500 en 2021.