Suissesse en Italie - «Une prune de 500 fr. parce que ma belle-soeur a conduit ma voiture»

Cette année, les vacances en Italie d’une Zurichoise de 55 ans ne se sont pas déroulées comme d’habitude. La quinquagénaire passe chaque été plusieurs semaines en Ombrie, chez la famille de son mari. Le week-end dernier, l’enseignante d’école enfantine s’est rendue dans un magasin de bricolage avec sa belle-soeur, rapporte «Blick». En faisant les courses, elle s’est soudainement tordue la cheville. Comme elle ne pouvait plus conduire, elle a demandé à sa belle-soeur de prendre le volant de sa voiture immatriculée en Suisse. Une grave erreur.

A 500 mètres de la sortie du parking, les deux femmes ont été arrêtées par des agents de police. Ils ont demandé à voir les papiers du véhicule. «Ils sont revenus après 10 minutes et nous ont dit qu’il y avait un problème», se souvient la Zurichoise. «Ils nous ont dit qu’on devait les suivre au poste de police le plus proche parce que ma belle-soeur, de nationalité italienne et résidente en Italie, n’avait pas le droit de conduire ma voiture.»