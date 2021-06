Genève - Une prune reçue malgré sa maladie, elle dénonce «un racket»

«Rebrousser chemin m’aurait forcée à un trajet bien plus long pour rentrer. Vu ma maladie, ç’aurait été un très gros effort. J’ai tenté de l’expliquer, on m’a envoyée sur les roses.» Elle a pu passer, mais l’amende l’a choquée. «400 francs! Et autant pour mon fils qui m’accompagnait! C’est plus que pour un feu rouge, alors que nous ne mettions personne en danger, portions le masque et respections les distances.»