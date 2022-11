Jeux vidéo : Une PS5 dans la future voiture électrique de Sony et Honda

Dans une interview accordée au Financial Times , Izumi Kawanishi, le CEO de Sony Mobility revient sur les ambitions de la firme japonaise dans le marché de l’automobile. Il y confirme sa volonté de positionner la marque en tant que fournisseur de solutions connectées pour l’habitacle, de mettre à disposition ses capteurs photo ou encore son savoir-faire dans le domaine de l’audio. Le CEO de Sony Mobility affirme même au passage que l’intégration d’une PS5 dans le futur véhicule né de l’alliance entre Honda et Sony est tout à fait possible. C’est même, toujours selon celui qui a participé au développement de la PS3, dans ce domaine que Sony peut se montrer supérieur à Tesla, qui ne propose aucun contenu ni aucun service, contrairement à Sony qui est actif à ces niveaux.

Une vitrine technologique

Pour Sony, son objectif vise plutôt sur le long terme et serait concrétisé par la voiture à conduite autonome. Le Japonais souhaite aussi bien investir dans les solutions de conduite autonome que dans les diverses options de divertissement proposées à l’intérieur de ces prochains véhicules. Cependant, pour M. Kawanishi, cela reste encore lointain. Pour lui, «la conduite autonome doit encore évoluer de manière significative pour arriver à un niveau acceptable et cela prendra du temps». C’est dans cette optique que de nombreux analystes considèrent le prochain véhicule issu de l’alliance entre Sony et Honda comme une vitrine technologique, permettant de communiquer sur ses solutions, plutôt qu’un simple modèle d’automobile électrique premium de plus sur le marché. Reste que tout cela titille notre curiosité et qu’on se réjouit déjà de voir tout ce que Sony pourrait intégrer d’innovant dans ce prochain véhicule, surtout au niveau du divertissement à son bord.