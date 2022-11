La rumeur court : Une PS5 Slim pour 2023

Elle serait vouée à remplacer l’encombrante PS5 actuelle par un modèle doté d’un nouveau design la rendant plus légère et réduisant sa taille. Elle devrait également se montrer moins énergivore et moins chauffer. De plus, la nouvelle itération de la console ne devrait plus inclure de pied pour la soutenir et les «ailes» blanches constituant son design actuel tendraient à disparaître.