GoldenPass: une pub cinq étoiles vante une ligne de train... en panne

L’affiche, avec deux méga­stars, fait rêver, mais le cadre fait tache. Dans sa nouvelle pub qui sort jeudi, Suisse Tourisme a misé sur le mauvais train pour illustrer notre réseau ferroviaire panoramique. En filmant Roger Federer et l’animateur américain Trevor Noah à bord du GoldenPass Express, l’organisme ne se doutait pas que cette ligne qui relie Montreux (VD) à Interlaken (BE) serait interrompue au moment de la sortie du spot (lire ci-dessous).

Pas de quoi renoncer

Un couac qui n’a jamais remis en cause le calendrier de diffusion de la vidéo. La star de la télé US a d’ailleurs teasé lundi l’affiche sur son compte Insta­gram et a généré 90’000 likes. «Repousser notre campagne n’a même pas été un thème de discussion, balaie Véronique Kanel, porte-parole chez Suisse Tourisme. Celle-ci a pour sujet les voyages en train en Suisse en général et s’adresse à un public essentiellement étranger. Il nous fallait une ligne panoramique iconique, et le fait qu’il y ait actuellement un problème technique sur celle-ci ne change pas l’essentiel de notre message. La durée du trajet n’est pas la même, mais ça n’enlève rien à la beauté du paysage et au confort du train.»