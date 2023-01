Angleterre : Une pub de Demi Lovato offensante pour les chrétiens

Pour promouvoir le 8e album de Demi Lovato, «Holy Fvck», sorti le 19 août 2022 , la maison de disques de la chanteuse avait prévu une campagne d’affichage montrant la pochette du disque. Sur l’image, on pouvait voir l’artiste de 30 ans, qui a à nouveau adopté le pronom «elle» , dans une tenue de bondage couchée sur un lit en forme de croix. En Angleterre, plusieurs personnes n’avaient guère goûté au visuel et s’en étaient plaintes à l’Autorité de surveillance de la publicité.

Près de cinq mois plus tard, l’organisme a rendu son verdict et interdit les affiches, jugeant qu’elles étaient offensantes pour les chrétiens et inappropriées pour les enfants. Outre la photo «rappelant le Christ sur la croix» et pouvant être vue comme «associant la sexualité au symbole sacré de la crucifixion», le titre de l’album a également été considéré comme choquant puisque faisant référence à holy fuck (putain de merde, en français).