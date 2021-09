Cryptomonnaies : Une pub de Kim Kardashian fâche le gendarme britannique des marchés

Le gendarme britannique des marchés (FCA) tire la sonnette d’alarme: les publicités en ligne pour les cryptomonnaies doivent selon lui être mieux encadrées. Il a notamment pris en exemple une publicité de Kim Kardashian.

La première d’entre elles, le bitcoin, a ainsi vu son prix croître de plus de 400% en un an et s’échangeait pour plus de 50’000 dollars lundi, malgré une forte correction en milieu d’année.