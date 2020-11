L’astuce est toute simple… Il suffit de peler et couper les patates en gros morceaux (environ 2 à 3 cm de côté) et de les faire cuire dans un large sachet plastique alimentaire (comme ceux pour la congélation ou encore un sachet pour machine sous-vide). L’important, c’est de ne pas fermer hermétiquement le sachet, mais juste de lui faire faire un ou deux tours sur lui-même au niveau de l’ouverture. On peut ensuite lancer la cuisson, par cycles de 3 minutes, au micro-onde s . Les pommes de terre vont cuire très rapidement, dans leur propre vapeur qui va rester au sein du sachet plastique. Selon la taille des morceaux que l’on fera, 9 minutes de cuisson seront suffisantes.

Une fois les patates cuites, on peut simplement les écraser au passe-vite ou à la fourchette et rajouter dedans un mélange de crème et de beurre fondu qu’on aura fait c hauffer à part. Il ne reste alors plus qu’à saler, poivrer et ajouter un soupçon de noix de muscade et on a une purée maison en un temps record!