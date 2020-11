Bosnie-Herzégovine : Une pyramide attire Djokovic et les adeptes d’énergies mystérieuses

Son promoteur le proclame, la Bosnie a une «pyramide» qui aimante les visiteurs persuadés qu’ils seront ressourcés, voire guéris par son énergie mystérieuse. La star du tennis mondial Novak Djokovic y voyant même un «paradis sur terre».

Veste en cuir et chapeau à la Indiana Jones, il fait le guide, reçoit les médias et répond inlassablement à ses détracteurs qui l’accusent d’être un «charlatan ordinaire».

À l’en croire, elle n’a rien à envier à la grande pyramide de Gizeh, merveille de l’Egypte antique: «haute de 220 mètres, contre une hauteur initiale de 146 mètres pour celle de Khéops, c’est la plus grande et plus ancienne pyramide du monde», sur un site qui n’en compte pas moins de six au total, affirme-t-il.