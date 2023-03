Bâle se rend à Bratislava (aller 2-2) jeudi à 18h45 avec pour ambition les quarts de la Conference League. Il y a un million de francs de plus à la clé.



Hugo Novoa l’a vu le week-end dernier, le FCB ne fait plus de sentiments. Urs Lindt/freshfocus

Qui a dit que la «C4» ne nourrissait pas les finances des clubs qui y participent? Cette saison, le club rhénan a déjà glané 10,3 millions de francs grâce à son parcours en Coupe d’Europe. Rien qu’avec les primes TV et les indemnités de déplacements offertes par l’UEFA. Ajoutez-y les recettes aux guichets du Parc St-Jacques, ainsi que les bières et les saucisses mangées sur place par les fans et vous obtiendrez une somme rondelette à même d’aider à combler en partie le déficit structurel de l’organisation des rives du Rhin.

Le FCB ne flambe pas en Super League et ses comptes sont dépendants de sa capacité à valoriser des joueurs sur le marché des transferts. Il avait aussi pris l’habitude de tourner grâce aux millions de la Champions League, mais l’hégémonie des Young Boys a mis un frein à son expansion. Du coup, aller loin en Conference League est devenu nécessaire pour l’équipe présidée par David Degen. Non seulement une qualification contre Bratislava rapporterait à son équipe un million supplémentaire, mais prendre le quart permettrait surtout d’encore plus mettre en vitrine la jeune troupe du coude du Rhin en vue d’un éventuel transfert à l’étranger.

Bâle ne partira pas franchement favori jeudi, avec sa prestation mi-figue mi-raisin du match aller des 8es de finale. Mais s’il continuait tout de même son épopée continentale ensuite, il toucherait deux millions de plus pour une participation aux demi-finales, trois s’il est finaliste et encore cinq en cas de succès final. C’est moins que la Champions League ou l’Europa League, c’est vrai, mais à l’échelle helvétique, ça reste costaud. Les revenus TV totaux des dix - bientôt douze - équipes de Super League sont actuellement de… 21,3 millions.

Belles affiches en Europa League Manchester United (au Bétis Séville, aller 4-1), la Juventus (à Fribourg, 1-0), Arsenal (à Londres contre le Sporting, 2-2) ou encore l’AS Rome (Real Sociedad, 2-0) sont en bonne position pour gagner leur ticket pour les quarts de finale de l’Europa League. Mais les fans de foot suisse auront surtout les yeux rivés sur Bruxelles, où L’Union St-Gilloise de Cameron Puertas recevra l’Union Berlin du coach Urs Fischer. L’aller avait été spectaculaire (3-3) entre deux clubs à la culture populaire affirmée et le retour promet tout autant.

Le problème, c’est qu’au Slovan Bratislava, l’ambition est la même. Le quadruple champion de Slovaquie en titre a fait largement tourner son effectif le week-end dernier. Sept joueurs de champ titulaires et le gardien habituel étaient sur le banc au début du match contre Zilina et ça s’est payé cash: défaite 0-1 à domicile et quatre points de retard au classement sur le leader, le Dunajska Streda. Autant dire que le club de la capitale a clairement fait de l’Europe son principal objectif cette saison.

Les Rhénans ont volé mercredi en direction de la Slovaquie sans leur capitaine Fabian Frei – dont la durée de l’absence en raison d’une blessure au dos est difficile à évaluer –, Arnau Comas, ni Jonas Adjetey, tous blessés. Le jeune Espagnol Hugo Novoa (20 ans) n’est pas non plus du voyage, lui qui a été remplacé après simplement 18 minutes contre St-Gall (1-1) le week-end dernier. La prestation de l’ailier prêté l’hiver dernier par le RB Leipzig, international espoir, n’avait pas plu à son entraîneur et directeur sportif Heiko Vogel. La saison et les comptes compliqués du FC Bâle ne permettent pas de faire des sentiments.