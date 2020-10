Tennis : Une qualifiée en demies à Paris!

Pour la première fois de l’ère Open, une joueuse issue des qualifications, Nadia Podoroska, atteint le dernier carré à Roland-Garros.

Agée de 23 ans, l’Argentine, qui joue pour la première fois le tableau principal du Majeur parisien, affrontera Iga Swiatek (54e) ou Martina Trevisan (159e et également issue des qualifications) pour une place en finale.

«Les temps sont difficiles en ce moment en Argentine à cause la pandémie, alors j'espère amener un peu de joie», a-t-elle déclaré avant de quitter le court Philippe-Chatrier.

Née à Rosario dans une famille d'origine ukrainienne, elle a plus l'habitude de jouer les tournois ITF (circuit inférieur) que d'arpenter les grands courts du circuit WTA et des Grands Chelems. Et elle n'avait encore jamais joué contre une joueuse du Top 20 mondial.