Neuchâtel: 40 personnes à la première assemblée citoyenne

«La satisfaction est globale. Tant du côté des citoyens que de celui des autorités communales, les retours sont tous positifs», se réjouit Bertrand Cottier, chef du service des quartiers et de la population de la Ville de Neuchâtel. Mercredi soir, une quarantaine d’habitants de la localité de Valangin – sur un total de 540, enfants et séniors compris – ont pris part à la première assemblée citoyenne de la commune de Neuchâtel.

À cette occasion, il s’agissait surtout d’une mise en route. «Nous avons pu expliquer l’utilité des assemblées citoyennes, et les moyens d’action dont elles disposeront. Les gens avaient l’air très intéressés. En tout cas, il y a eu pas mal de questions. L’assemblée a duré environ deux heures», souligne le chef de service. Un bureau de cinq personnes, chargé de gérer et organiser les prochains rendez-vous, a été tiré au sort. «Personne n’a refusé le mandat», se réjouit Bertrand Cottier.

Parmi les interrogations, il était notamment question du budget et de son utilisation. «Nous avons prévu une enveloppe totale de 100’000 francs, pour les sept assemblées de la commune. Chacune d’elles aura une base de 5000 francs, à laquelle s’ajoute 1,50 franc par habitant», rappelle le chef de service. Avec ses collègues de la chancellerie et de la cohésion sociale, ce dernier a aussi souligné que: «les assemblées citoyennes, ce n’est pas le bureau des plaintes ou la liste du Père Noël. C’est un outil permettant de proposer des projets pour le secteur ou la commune et, avec l’accompagnement de l’administration, les mener à bien.» La prochaine assemblée de ce type aura lieu le 2 mai à Corcelles-Cormondrèche.